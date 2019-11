Indierockjätti Mew Kesärauhan pääesiintyjäksi

Tanskalainen indierockjätti Mew on Kesärauha-festivaalin pääesiintyjä 2020.

Mew soittaa Kesärauhassa kokonaisuudessaan klassikkoalbuminsa And The Glass Handed Kites. Kotimaisina pääesiintyjinä nähdään Olavi Uusivirta ja Ruusut. Festivaali saa myös uuden lavan Katedralskolanin sisäpihalle.

Muut torstaina julkistetut artistit ovat paluun keikkalavoille tehnyt 22-Pistepirkko, virolaisen Ewert and The Two Dragons -yhtyeen kitaristin sooloprojekti Erki Pärnoja, Jesse Markin, Maustetytöt, Plutonium 74, Tiisu sekä turkulaisen 17-vuotiaan Alec Moborgin kovassa nosteessa oleva Louie Blue, joka soittaa Kesärauhassa debyyttikeikkansa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa viikonlopun aikana Kesärauhan some-kanavissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Festivaali järjestetään Turun Vanhalla Suurtorilla 5.–6. kesäkuuta.