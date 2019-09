The Cars -yhtyeen laulaja Ric Ocasek on kuollut 75-vuotiaana. Kuolinsyy on vielä epäselvä, mutta New Yorkin poliisin mukaan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Bostonissa perustetun The Carsin ensimmäinen albumi The Cars julkaistiin 1978. Yhtye julkaisi 1970–1980-luvuilla seitsemän kulta- ja platinalevyä. Vuonna 1988 The Cars ilmoitti hajoamisestaan.

Vuonna 2011 yhtyeeltä julkaistiin paluualbumi Move Like This, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listalla seitsemänneksi.

The Cars valittiin viime vuonna Rock and Roll Hall of Fameen.