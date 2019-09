Grammy-voittaja Michael Abene johtaa Turku Jazz Orchestraa syyskauden avaavassa konsertissa

Yhdysvaltalainen Michael Abene (s. 1942) saapuu Turku Jazz Orchestran vieraaksi. Orkesterin syyskauden avauskonsertissa keskiviikkona 11 syyskuuta Sigyn-salissa kuullaan, kuinka big bandin soundi hioutuu jazzlegendan käsittelyssä.

Grammy-palkinnon ja seitsemän ehdokkuutta saanut amerikkalainen sovittaja-säveltäjä-pianisti Abene tunnetaan erityisesti työstään kölniläisen WDR Big Bandin johtajana. Abene on tehnyt yhteistyötä muun muassa Dizzy Gillespien, Maceo Parkerin, Chick Corean ja Patti Austinin kanssa.

Kaikki keskiviikon konsertissa kuultavat sovitukset ovat Michael Abenen käsialaa. Illan aikana esitetään pääosin maestron omia sävellyksiä, mutta mukaan mahtuu myös maistiaisia muun muassa Tom Harrellilta ja John Scofieldilta. Abene käyttää sovituksissaan runsaasti eri puupuhaltimia, kuten klarinetteja ja huiluja, joten orkesterin koko puhallinvalikoima pääsee näyttävästi esille.

Turku Jazz Orchestran taiteellinen johtaja Tero Lindberg pääsi kokemaan mestarin työssään jo perjantaina Espoo Big Bandin konsertissa ja odottaa Abenen Turun vierailua innolla.

– On aina hienoa päästä työskentelemään alansa todellisten huippujen kanssa! Abenen ohjelmisto on haastavaa, ja on etuoikeus päästä jazzlegendan oppiin. Turku Jazz Orchestra saa tästä aivan uudenlaista potkua syyskauteen, Lindberg kertoo.

Michael Abene kiertää edelleen Euroopan ja Amerikan musiikkioppilaitoksissa mentorina opettamassa orkesterin johtamista sekä big band -sävellystä. Kesäkuussa 2019 Abene vieraili vetämässä big band -kurssia Imatralla, ja syyskuussa hänen ohjaukseensa pääsevät myös Turun konservatorion ammattiopiskelijat.