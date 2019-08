Turun filharmonisen orkesterin syksy tarjoaa myös joulumusiikkia

Turun filharmoninen orkesteri tulkitsee kapellimestari Antti Rissasen sovituksia tunnetuista joululauluista torstaina 5. joulukuuta kello 19 Turun konserttitalossa. Lavalle nousevat lisäksi solistit Juki Välipakka ja Marianna Jakobsson. Konsertti on tuore lisäys orkesterin syyskauden ohjelmistoon.

Antti Rissanen tunnetaan taitavana musiikin moniottelijana. Rissanen on soittanut lukuisissa maamme eturivin jazzyhtyeissä sekä useiden tunnettujen artistien levyillä sekä johtanut lähes kaikkia Suomessa toimivia big bandeja sekä useita sinfoniaorkestereita. Rissasen sovituskatalogi kattaa noin 300 sovitusta muun muassa sinfoniaorkesterille, big bandille, jazzyhtyeille, puhallinorkesterille, kvinteteille, kvarteteille, trioille ja duoille.

Konsertissa kuullaan muun muassa Juki Välipakan tulkinta Petteri Punakuonosta sinatramaiseen tyyliin. Välipakka hallitsee jazzlaulun monet osa-alueet. Häneltä irtoavat scatsoolot, vivahteikas tunnelmointi, falsettilaulu ja erilaiset ääni-improvisaatiot. TFO:n kanssa Välipakka on esiintynyt edellisen kerran vuonna 2017.

Marianna Jakobsson puolestaan tulkitsee jouluklassikoita, kuten White Christmas, Have yourself a Merry Little Christmas ja Rockin´ around the Christmas Tree. Jakobsson on monipuolinen ja tulkinnaltaan vahva laulaja. Hänellä on laajasti kokemusta erilaisista kokoonpanoista sekä solistina että taustalaulajana. Erityisesti jazz-musiikki vetää Jakobssonia puoleensa, ja viime vuosina rinnalle on noussut myös klassinen musiikki.