Esa-Pekka Salonen musiikin kunniagalleriaan – lokakuussa avautuva Musiikkimuseo Fame on nimennyt 13 suomalaisen musiikin legendaa

Kapellimestari Esa-Pekka Salonen, 61, on nimetty Suomen musiikin kunniagalleriaan. Uudessa Musiikkimuseossa sijaitseva musiikkialan kunniagalleria on Suomen musiikin oma Hall of Fame.

Valinta julkistettiin tänään tiistaina Suomen kansallisoopperan ja -baletin järjestämän tiedotustilaisuuden yhteydessä Helsingissä.

Grammy-palkittu Salonen kuuluu tämän hetken tunnetuimpiin kapellimestareihin. Helsinkiläissyntyinen musiikkivirtuoosi on toiminut muun muassa Ruotsin radion sinfoniaorkesterin sekä Los Angelesin ja Lontoon filharmonikkojen ylikapellimestarina.

Myös säveltäjänä ansioituneen Salosen tuorein kiinnitys on ensi vuonna alkava viiden vuoden pesti San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana. Suomalaiset oopperan ystävät pääsevät nauttimaan Salosen kapellimestarintaidoista, kun Richard Wagnerin neliosaisen Ring-teossarjan ensimmäinen osa saa ensi-iltansa 30. elokuuta Kansallisoopperassa.

Lokakuussa Helsingin Pasilassa avautuva Musiikkimuseo Fame seuraa Salosen työskentelyä Lontoon filharmonisen orkesterin pääkapellimestarina virtuaalitodellisuuden keinoin. VR-toteutus vie museovieraat 360-kameran välityksellä kapellimestarin korokkeen eteen Salosen ja orkesterin väliin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Salosen lisäksi Suomen musiikin kunniagalleriaan on nimetty tähän mennessä kaksitoista suomalaisen musiikin legendaa: oopperalaulaja Aino Ackté, viihdeorkesteri Dallapé, sanoittaja Reino Helismaa, pelimanni Konsta Jylhä, iskelmälaulaja Katri Helena, säveltäjä Toivo Kärki, kansantaiteilija Juice Leskinen, iskelmälaulaja Georg Malmstén, metallimusiikkiyhtye Nightwish, säveltäjät Kaija Saariaho ja Jean Sibelius sekä iskelmälaulaja Olavi Virta.

Kulttuurihistorialliselle museohankkeelle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus. Helsingin kaupunki tukee museoprojektia kolmivuotisella kehitysavustuksella. Myös Suomen kansallismuseolla ja Helsingin kaupunginmuseolla on suuri rooli hankkeessa.