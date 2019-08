Torstaina 15.8. järjestetään 30. Turun Taiteiden yö, jossa muun muassa lukuisat galleriat, kirjakaupat, museot ja teatterit ovat auki yötä myöten.

– Turun Taiteiden yön tapahtumien lukumäärä on selvästi kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana, ja pitkään mukana olleiden toimijoiden joukkoon on tullut paljon uusia. Juhlavuonna tapahtuma onkin laajempi kuin koskaan ennen. Se on myös yhä levittäytynyt runsaampana keskustakortteleiden ja jokirannan ulkopuolelle – jopa Kaarinaan saakka, Kuninkaantien muusikoiden intendentti Sami Palsio kertoo.

Kuninkaantien muusikot on vastannut Turun Taiteiden yön järjestelyistä vuodesta 2016 lähtien.

Taiteiden yö näkyy entistä laajemmin myös katukuvassa. Yksi juhlavuoden tärpeistä on keskusta-alueelle levittäytyvä Pianos on the streets -projekti, joka mahdollistaa oranssiksi maalattujen pianojen bongauksen.

– Suurin kiitos tapahtuman järjestäjille on tullut sellaisista tapahtumista, joihin yleisöä voi osallistua. Juhlavuoden kunniaksi olemme hankkineet kolmekymmentä pianoa, jotka ripotellaan vain sellaisiin paikkoihin, joissa kukaan ei voisi kuvitella näkevänsä pianoa. Pianon voi bongata ainakin Föriltä ja parkkiruudusta – ja kuka tahansa voi ryhtyä konsertoimaan siltä seisomalta, Palsio vinkkaa.

Lennart Holmberg Sami Palsio kannustaa kaupungille bongailemaan oransseja pianoja.

Jazz City Turku tuo Taiteiden yöhön kolme tuoretta esitystä. Jazzkvartetti improvisoi Aurajoessa klo 17.30 osana Reima Nurmikon Haahkat-ympäristötaideteosta – konsertin teemana on Itämeren suojelu. Basisti Jori Huhtalan soolokonserttia voi kuunnella Jokilautta Auralla, joka lähtee Tintån pysäkiltä klo 18.30. Huhtala ja jazzlaulaja Kadi Vija johdattavat kuulijat Kakolan pysäkiltä funikulaariin (jos se ei ole suljettu).

Sanataiteen juhlaa ja kirjailijavierailuja on tuttuun tapaan tarjolla muun muassa Akateemisessa, Kansallisessa ja Suomalaisessa Kirjakaupassa sekä Sammakon Kirjakaupassa ja Pienessä Kirjapuodissa. Illan vieraina nähdään muun muassa kirjailijat Laura Lindstedt, Anna-Leena Härkönen, Raija Oranen, Heli Laaksonen ja Reijo Mäki.

Turun pääkirjaston sisäpihalla voi tehdä löytöjä Poistokirjamarkkinoilta. Samassa paikassa järjestetään myös Turun seudun kameraseurojen yhteisnäyttely. Kirjaston seinään heijastetaan klo 21 alkaen lähes 70 kuvaa noin 60 eri kuvaajalta. Galleria Joellan edustalle avautuu perinteinen grafiikan tori, jossa Turun taidegraafikot ry:n omat taiteilijat myyvät teoksiaan ja tuotteitaan.

Wäinö Aaltosen museossa voi nauttia optisista illuusioista ja lyöttäytyä klovnin tai taikurin seuraan. Biologisessa museossa vietetään eläinten yötä, jossa on mahdollisuus kuunnella pöllön huhuilua ja ketun haukkua, tutkija Susanna Lahtisen tietoiskua pimeän pelosta klo 18 sekä Turun lausuntakerhon eläinaiheisia runoja klo 18.30. Illan suussa klo 21 voi vielä lähteä tietokirjailija Markku Lappalaisen vetämälle lepakkoretkelle Urheilupuistoon.

Kahdettatoista kertaa järjestettävässä Perheiden yössä seikkaillaan Samppalinnan puistossa klo 17–20. Maksuttomassa lapsiperheiden tapahtumassa on tarjolla muun muassa nukketeatteria, soitinkokeilupaja, loruttelua, taiteilua sekä kiipeilyä ja tasapainoilua.

Ruotsinkielistä Konstens natt på svenska -tapahtumaa on perinteisesti vietetty Svenska Gårdenin korttelissa Aurakadulla. Tapahtuma on viime vuoden tavoin siirretty remontin tieltä Hus Lindmanin ja Sibelius-museon ympäristöön Piispankadulle. Alkuillasta on tarjolla ohjelmaa erityisesti lapsiperheille, muun muassa katkelmia Åbo svenska teaterin Lumikuningattaresta. Maestro Leif Segerstam esittää teoksensa Sevens Questions to Infinity Sibelius-museossa klo 19.

Tanssiteatteri Eri, Aurinkobaletti, Turun Kaupunginteatteri, Åbo svenska teater ja Linnateatteri tarjoavat perinteiseen tapaan makupaloja ohjelmistoistaan.

TkuÖpenMicin syyskauden avauksessa kuullaan muun muassa Niina Oisaloa ja Juha Kulmalaa, jotka esiintyvän bändin kanssa. Open mic -osuudessa kuka tahansa voi nousta lavalle esittämään omia tekstejään. Klubin juontaa kirjailija Susinukke Kosola.

Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotistaipaleen kunniaksi Kirjastosillan kupeessa on mahdollista luoda kemiallista taidetta.

Turun VPK-talon juhlasalissa vietetään Kellojen yötä. Kellokulttuuria juonnetussa tapahtumassa tarjoavat muun muassa kelloasiantuntijat, kellontekijät sekä vintage- ja arvokellot.

Viime vuoden tapaan Käsityöläismarkkinat levittäytyvät Aurajokivarteen, myyntialue sijoittuu Läntiselle Rantakadulle Aurakadun ja Herrainpolun väliselle alueelle. Tarjolla on kotimaisia käsitöitä sekä lähiruokaa.

Koko ohjelma ja lisätiedot: www.turuntaiteidenyo.com

