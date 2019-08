Vicky Rosti palkittiin Iskelmä-Finlandialla

Pop- rock ja iskelmälaulaja Virve "Vicky" Rostille on myönnetty Iskelmä-Finlandia. Kyseessä on kevyen musiikin eteen tehdystä työstä myönnettävä palkinto, joka on arvoltaan 10 000 euroa. Palkinnon myöntää Nokian kaupunki ja se myönnettiin nyt 18. kerran.

– Voittaja on tunnistettavan äänen omaava hurmaava laulajatar, jolla on iso liuta hittejä jo 70-luvulta lähtien. Häneltä taittuu iskelmän lisäksi niin rokki, jatsi kuin soulikin. Kaiken lisäksi hän on karismaattinen esiintyjä, kommentoi Iskelmä-Finlandia -asiantuntijaraadin puheenjohtaja Turkka Mali tiedotteessa.

Palkinnon Rostille ojensivat tänään Nokialla Tapsan Tahdit -tapahtumassa Mali yhdessä Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Piila Paalasen kanssa.

– Olen sydänjuuriani myöten onnellinen ja iloinen tästä kunnianosoituksesta. Saan olla kiitollinen, että olen saanut tehdä työtä, jota rakastan. Saan olla kiitollinen, että olen löytänyt luotettavat ja taitavat työkaverit. Ennen kaikkea saan olla kiitollinen kaikille ihanille ihmisille, jotka yhä edelleen kuuntelevat musaani ja tulevat keikoilleni, kommentoi Rosti palkintoa.

Marika Raitanen

Vicky Rosti täytti viime vuonna 60 vuotta ja on tehnyt muusikon uraan jo yli 40 vuoden ajan. Turun Sanomien haastattelussa viime marraskuussa Rosti totesi, että haluaisi leppoistaa elämäänsä ja jäädä eläkkeelle tulevina vuosina, mutta tehdä myös jotain yllättävää.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olisi ihanaa tehdä vielä levy. Pidin todella paljon viime levystäni (Pitkästä aikaa), jonka tein Matti Mikkolan kanssa. Viime vuonna tein kaksi jazzkeikkaa, mutta se on valtava työ harjoitella kokonaan uusi ohjelmisto uuden bändin kanssa, Rosti totesi Raiko Häyrisen haastattelussa.

Vicky Rostin ura alkoi vuonna 1974, jolloin hän voitti Iskelmälaulumestaruuskilpailun. Voiton jälkeen hän pääsi mukaan Dannyn kesäkiertueelle ja julkaisi vuotta myöhemmin ensimmäisen singlensä.

Rosti edusti Suomen Euroviisuissa vuonna 1987 kappaleella Sata salamaa. 1990-luvulla Vicky Rosti perusti yhdessä Freemanin ja Kari Kuivalaisen kanssa Menneisyyden vangit, jonka ohjelmisto nojasi 70–80-lukujen nostalgiaan. Rostille myönnettiin vuonna 2011 Vantaan Kulttuuripalkinto. Hän on julkaissut 10 studioalbumia ja neljä kokoelmaa. Vicky Rostin elämänkerta Vickypedia ilmestyi viime vuonna.

Lue myös:

Virve "Vicky" Rostilla on takanaan jo 40 vuotta muusikon työtä – 60 täyttävä artisti odottaa jo keikkatahdin hidastumista (TS+)