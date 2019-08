Yhdysvaltalainen Nobel-palkittu kirjailija Toni Morrison on kuollut 88-vuotiaana, kertovat lukuisat lähteet. Morrison kuoli lyhyen sairauden jälkeen New Yorkissa. Morrison sai ensimmäisenä mustana naisena ja mustana amerikkalaisena Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1993. The Nobel Prize -sivustolla Morrisonin kuvaillaan tuoneen romaaneissaan esille keskeisen näkökulman amerikkalaiseen todellisuuteen. Morrisonin kirjoissa pääosassa olivat useimmiten mustat amerikkalaiset naiset ja hän puhui rotukysymysten vaikutuksesta Yhdysvaltojen kehittymiseen. Morrisonin on kuvattu olleen sukupuolensa ja rotunsa ääni Yhdysvalloissa.

Morrison työskenteli 80-luvulle saakka kustannustoimittajana ja julkaisi ensimmäisen teoksensa lähes 40-vuotiaana. Morrison oli syntymänimeltään Chloe Ardelia Wofford. Hän syntyi 18. helmikuuta Ohiossa Yhdysvalloissa.