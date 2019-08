Näyttelijöiden fakkiuttaminen on suomalaisen teatterin helmasynti – Ulla Reinikainen iloitsee rooleista, joiden sisäisessä maailmassa riittää kaivettavaa

Jari Laurikko

Ulla Reinikainen on purjehtinut monet kesät perheen Pikku-Scylla-purjeveneellä Saaristomerellä. Nyt se on remontissa, ja tarkoitus on siirtää vene ensi kesänä Saimaalle. –Kuopiossa lapsuuteni ja nuoruuteni viettäneenä kaipaan sisävesille, mutta menemme sinne myös puhtaampien vesien takia, Reinikainen sanoo.