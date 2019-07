DBTL:n torstailiput myytiin loppuun

Down By The Laituri -festivaalin ensimmäisen päivän liput on myyty loppuun, festivaalijärjestäjä ilmoitti tiistaina. Samalla festivaali tiedotti uudesta esiintyjäkiinnityksestä lauantaille.

Huumoriyhtye Vilperin perikunta esiintyy lauantaina kello 15. Turkulaislähtöinen orkesteri liittyy DBTL:n historiaan, sillä sen perustajajäsenet esiintyivät jo ensimmäisessä DBTL-tapahtumassa vuonna 1988.

Vilperin perikunta tekee Turussa viikonloppuna kaksoikeikan, sillä se esiintyy perjantaina Vaakahuoneen paviljongissa. Yhtye ei ole levyttänyt 15 vuoteen, mutta keikkailee edelleen harvakseltaan tuttujen käännöshittiensä turvin.