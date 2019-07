Korppoossa soivat jazzin eri murteet – Tulevaisuudessa saariston festivaaleista saattaa muodostua Achipelago Sea Jazz -ketju

Jarmo Wallenius

Kolme vuosikymmentä sitten alkanut Korpo Sea Jazz -festivaali erottuu muista kesän tapahtumista siinä, että saaristomme happeningilla on vuosittain vaihtuva taiteellinen johtaja. Tänä vuonna hän on turkulaisillekin hyvin tuttu rumpali Ville Pynssi. Hän on yhdessä Korppoon jazzyhdistyksen puheenjohtajan Bosse Mellbergin kanssa koonnut keskiviikkona 24. heinäkuuta käynnistyvän, 20 konserttia käsittävän nelipäiväisen ohjelman.

– Sain kutsun tähän tehtävään jo viime vuoden toukokuussa, ja asia julkistettiin kesän 2018 festivaalin yhteydessä. Aloin heti kutsun saatuani miettiä ja katsoa asioita rumpupallin lisäksi myös tiskin toiselta puolelta: keitä muusikoita haluamme kutsua mukaan, miten aikataulutamme konsertteja, missä pidämme niitä ja niin edelleen, Ville Pynssi sanoo.

Hänen mielestään Mellbergin aikanaan aloittama vaihtuvan vetovastuun käytäntö on valitulle soittajallekin aina myös koulutustapahtuma, luontevaa käytännön managerointia.

Toiminnanjohtajan tehtävät 12 vuoden jälkeen talvella Minna Kattelukselle luovuttanut järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja Bosse Mellberg kertoo, että tämänvuotinen ohjelmisto oli kasassa jo vuoden vaihteessa.

– Meitä voidaan kritisoida siitä, että vaihtuva taiteellinen johtajamme on poikkeuksetta Sibelius Akatemian jazzosaston kasvatti, mutta koska olemme leimallisesti jazzin ammattilaistapahtuma, käytäntö on hyvä ja luonteva, Bosse Mellberg alleviivaa.

Kaksikko muistuttaa, että tänä päivänä, jolloin suomalaisella jazzilla ja alan tapahtumilla menee niin sanotusti lujaa, festivaalien järjestäjien pitää olla hyvissä ajoin liikkeellä saadakseen lavoilleen haluamiansa soittajia ja bändejä.

Korppoolaisillakin oli säätämistä Charles Gilin isännöimän Raahen Rantajazzin kanssa. Kolmas samanaikainen festivaali on kitaristi Kari Antilan vetämä Laitilan Kukkojazz.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Halusimme Bossen kanssa, että saaristotapahtumassamme kuullaan ja soitetaan monipuolisesti jazzin eri murteita. Mukana on muun muassa vokaalijazzia, basistin soolokonsertti, elektroniikkaa hyödyntävä saksofonitrio, kokeellista kitarajazzia ja vapaata ilmaisua, Ville Pynssi sanoo.

Rumpali muistaa itse olleensa soittamassa festivaalilla tämän vuosituhannen alussa pianisti Jussi Fredrikssonin trion jäsenenä. Samoihin aikoihin hän opiskeli Turun konservatoriossa. Nyt hän on koonnut paikalle jamikokoonpanoja, on mukana Sami Saari & Jazzpojat yhtyeen vakiojäsenenä ja osallistuu perjantai-iltana kolmannen kerran järjestettävään Paljasjalkapolun metsäkonserttiin.

Näiden lisäksi taiteellinen johtaja osallistuu vanhan tavan mukaan myös niin sanotun housebändin esityksiin. Housebändi koostuu saaristossa vakituisesti asuvista ja siellä mökkeilevistä muusikoista. Äskettäin Ville Pynssi nousi lavalle myös Ruisrockissa Paula Vesalan bändin rytmittäjänä.

Bosse Mellberg muistuttaa, että tuleva perjantai asettaa myös festivaalin logistiikan koville, sillä iltapäivällä konsertteja on samanaikaisesti useissa eri paikoissa. Mukaan mahtuu muun muassa Paraisilla pidettävän big band -kurssin päätöskonsertti Paraisten palokunnantalossa.

– Festivaalimme puitteet ovat rajalliset, mutta tämä ei tukijoidemme ja yhteistyökumppaniemme avulla estä meitä haaveilemasta, tavoittelemasta ja työstämästä jotakin nykyistä mittavampaa: Taalintehtaan Baltic Jazzin, Jazz City Turun ja ahvenanmaalaisten tahojen kanssa työn alla on Achipelago Sea Jazz. Se on neljän jazzfestivaalin ketju, joka linkittyisi yhteen kuuden kesäisen viikon aikana saaristossamme, Bosse Mellberg visioi.

Festivaali

Korpo Sea Jazz 24.–27.7. Ohjelma: www.korpojazz.fi.