Koko kansan metallia – vuoden sisään Metallican on nähnyt livenä lähes 85 000 suomalaista, heistä noin 55 000 on tiistaina Hämeenlinnassa

Kaisla Mustakartano

Hämeenlinna

Metallican suosio Suomessa on uskomaton. Viime vuoden toukokuussa metallilegenda esiintyi Hartwall-areenalla kahdesti ja löi yleisöennätykset rikki molemmilla keikoillaan. Ensimmäinen esiintyminen keräsi 14 607 yhtyeen ystävää yhteen, ja kahta päivää myöhemmällä keikalla tuotantoratkaisujen myötä yleisökapasiteettia saatiin kasvatettua 14 639 kuulijaan.

Kantolan keikan normaalihintaiset liput myytiin loppuun jo marraskuussa. Kaikki tapahtuman 55 000 lippua myytiin loppuun ennakkoon.

Hieman reilun vuoden sisään James Hetfield kumppaneineen on siis tavoittanut Suomessa kaikkiaan 84 246 korvaparia. Häikäisevät lukemat, vallankin kun kaikki Hämeen Sanomien haastatteluun osallistuneet ihmiset kertoivat omiksi suosikeikseen vanhemman tuotannon.

Pekka Rautiainen James Hetfieldin ja kumppaneiden suosio Suomessa on vankka. Hämeenlinnan Kantolan-keikkakin oli loppuunmyyty.

Kantolaan saapuneita Metallican ystävien ja ihmettelijöiden ikähaarukka on se kuuluisa haarukka lähes vauvasta vaariin. Yleisökatraan vanhempaa osastoa edustivat Vantaalta saapuneet Päivi ja Tapani Mattila. He saapuivat katsomaan illan pääesiintyjää silkasta uteliaisuudesta.

– Pitihän tämä tulla katsomaan, täällä on sentään yksi prosentti koko Suomen väestöstä.

Vaikka Metallica ei ole kummankaan suurempiin suosikkeihin kuulu, niin sydän sykkii raskaammalle rock-musiikille.

– Käymme katsomassa keikkoja pari kertaa vuodessa. Skaala on laaja, sillä viimeksi olimme Matin ja Tepon keikalla, Päivi Mattila naurahtaa.

– Näillä ikävuosilla sitä katsoo keikat jo mieluummin istuvilleen ja klubeissa. Niissä on yleensä näkyvyys parempikin, mutta mielenkiinnosta on mukava käydä tällaisissakin tapahtumissa.

Pekka Rautiainen Siarukset Jani ja Janna Pulliainen tulivat Joensuusta ja Imatralta. Kasvomaalaus kertoo, että Jani odotti tiistailta eniten lämppäribändi Ghostia

Komeaan kasvomaalaukseen tälläytynyt joensuulainen Jani Pulliainen lienee niitä harvoja, joille Metallica on Kantolassa lämppäribändin asemassa.

– Minä olen Metallican jo kertaalleen nähnyt, joten jos Ghost ei Hämeenlinnassa olisi, niin en olisi minäkään.

Pulliaisen sisko Janna Pulliainen korjaa kuitenkin, että veli olisi joka tapauksessa tullut siskonsa mukana keikalle.

Janna Pulliaista miellyttää Metallican vanhempi tuotanto ja hyvä meininki sekä ennen kaikkea vanhat hyvät biisit.

Keski-iän kultaisella kynnykselle yltäneet Anne-Mari ja Jarkko Vuollet ovat saapuneet Kantolaan 14- ja 16-vuotiaiden poikiensa kanssa. Mutta kumpi rehasi kumman paikalle, vanhemmat lapsensa vai toisin päin?

– Nuorisoa kiinnostaa Ghost enemmän ja meitä vanhempia Metallica. Tämä on meille ensimmäinen kerta, kun näemme Metallican. Aina on ollut mukamas jotain muuta tärkeämpää tai niin kutsutusti taloudellisesti haastavat ajat, Anne-Mari Vuollet kertoo.

Myös Vuolteille rakkaimmat Metallican biisit löytyvät yhtyeen vanhemmasta materiaalista.

– Jokaisella levyllä on hyvät hetkensä, mutta kyllä Master of Puppets on minun suosikkini, Jarkko Vuollet paljastaa.

– Minulle Sad But True on niin paljon muutakin kuin pelkkä kappale, että se on ehdoton suosikki. Olen laulanut sitä sekä nuoruudessani että omille lapsilleni unilauluna, Anne-Mari kertoo.

Savolainen Topi Korhonen saapui juhlistamaan kesälomansa alkua Metallican tahdein.

– Jos ei loma olisi alkanut, niin tuskin olisin paikan päälle vaivautunut.

Korhosen farkkuliiviä korostavat lukuisat bändien kangasmerkit, Popedasta ja Hanoi Rocksista Sex Pistolsiin.

– Musiikkimakuni on kovaääninen kitaramusiikki, joka ärsyttää muita. Metallican tuotannosta ehdoton suosikkini on And Justice For All.