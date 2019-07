Saksofonisti Linda Fredrikssonille Pori Jazzin Ted Curson -palkinto

Saksofonisti ja säveltäjä Linda Fredriksson on valittu Pori Jazzin Ted Curson -palkinnon saajaksi. Fredriksson tunnetaan erityisesti Mopo-yhtyeestä, jossa hän on soittanut kymmenen vuotta yhdessä basisti Eero Tikkasen ja rumpali Eeti Niemisen kanssa. Fredriksson on tuttu myös esimerkiksi Ricky-Tick Big Bandista ja Superposition!-yhtyeestä.

Fredrikssonin instrumentteja ovat baritoni- ja alttosaksofoni sekä bassoklarinetti ja huilu. Hän on työskennellyt ammattimuusikkona aktiivisesti vuodesta 2005 ja valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta 2014.

Fredriksson on tehnyt yhteistyötä erilaisten muusikoiden ja yhtyeiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Parhaillaan hän valmistelee parhaillaan ensimmäistä omissa nimissään julkaistavaa albumia.

Fredriksson nähdään kahdesti Kirjurinluodon legendaarisella Lokkilavalla. Torstaina 18. heinäkuuta Fredriksson soittaa uunituoreen Superposition!-yhtyeen kanssa, ja lauantaina kuullaan Mopon erikoiskonsertti, jonka teemana on kaikkien aikojen ensimmäinen kuukävely.

Ted Curson -palkinto on Pori Jazzin tunnustus, joka jaetaan kulloisellakin festivaalilla tärkeässä roolissa vierailevalle taiteilijalle. Tunnustuksen lisäksi Pori Jazz antaa muusikolle rahallista tukea jossakin yhteisesti hänen kanssaan valittavassa aiheessa. Palkintoa alettiin jakaa vuonna 2016.

Vuoden nousevana kykynä Pori Jazz palkitsee rumpali Okko Saastamoisen, 24, joka tunnetaan erityisesti OK:KO-yhtyeestä. OK:KO esiintyy perjantaina 19. heinäkuuta Lokkilavalla.

Pori Jazz 2019 alkaa perjantaina, kun pääsymaksuton Jazzpuisto avautuu yleisölle Porin Kirjurinluodossa iltakuudelta. Pori Jazzin pääkonsertit järjestetään ensi viikon torstaina, perjantaina ja lauantaina, jolloin Kirjurinluodossa esiintyvät muun muassa Christina Aguilera, Toto, Stray Cats, Melody Gardot ja Snarky Puppy.