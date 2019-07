Koko kansan Sanni, legendaarinen J. Karjalainen ja latinoräpin kovimmat nimet – lue TS:n Ruisrock-tärpit sunnuntaihin

Ruisrock-sunnuntai on sekoitus nykyhetken suosituinta musiikkia. Ruisrock-konkarien, kuten Apulannan, lisäksi esiintyvät nuoret, lupaavat artistit, kuten New Ro ja Etta.

Pohjoismaista, valloittavaa indiepoppia tarjoilevat tanskalainen MØ ja norjalainen Sigrid.

Globaaliksi popilmiöksi kasvanut australialainen Troye Sivan esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa.

Lue tästä TS:n tärpit kolmanteen festaripäivään.

Sanni

Niittylava klo 16

Sanni julkaisi juuri viime viikolla neljännen albuminsa, Trippi. Tuottaja vaihtui Hank Solosta Jurekiin, mutta Sannille ominainen soundi ja arkirealististen havaintojen kautta rakentuva parikymppisen elämäntilanne soivat kappaleissa vahvasti.

Sannin suosio kasvaa vuosi vuodelta. Artistin voi nähdä tänä kesänä muun muassa Karjurockissa Uudessakaupungissa, joka on ollut pitkään tunnettu raskaamman rockin kattauksestaan.

Ruisrockin sunnuntai-iltapäivän keikalla voi siis varmasti nähdä yleisössä kaikenikäisiä ja -tyylisiä festaroijia laulamassa "Sit ku mä on vapaa..".

Tara Jaakkola J. Karjalainen ja Ruisrock-sunnuntain Rantalava ovat täydellinen yhdistelmä.

J. Karjalainen

Rantalava klo 16.45

Festivaaliväki nuorenee ja tarjonta laajenee, mutta yksi pysyy.

J. Karjalainen on esiintynyt ensimmäisen kerran Ruisrockissa vuonna 1983 Mustat lasit -yhtyeensä kanssa. Tämän jälkeen Karjalainen on nähty Ruissalossa jokaisella vuosikymmenellä ja hyvin usein juuri Rantalavalla.

Herran musiikki Villeistä lupiineista Tummansiniseen seuralaiseen sykähdyttää kaikenikäisiä.

Allekirjoittaneen (Ellinoora Sandell) parhaimpia Ruisrock-muistoja on sunnuntai-iltapäivä vuonna 2013, kun J. Karjalainen esiintyy yhtyeineen Rantalavalla: aurinko hellii lempeästi, nenässä tuoksuu meri ja kolmannen festivaalipäivän kruunaavat Jiin näppäilemät Missä se Väinö on? -ensisävelet.

Ruisrock/J Balvin

J Balvin, Bad Bunny, Doja Cat

Niittylava klo 20.15, Rantalava klo 18.30, Sateenkaarilava klo 21.15

Ruissalossa tarjoillaan maailman kuumimpia artisteja, kun sunnuntai-iltana esiintyvät kolumbialainen J Balvin ja puertoricolainen Bad Bunny. He olivat reggae-artisti Ozunan lisäksi viime vuonna Youtuben striimatuimmat artistit.

Kummankin keikalla saatetaan kuulla liki miljardi katselukertaa Youtubessa kerännyt Cardi B:n I Like It -kappale, jolla J Balvin ja Bad Bunny feattaavat. Kaksikko myös julkaisi juuri kesäkuun lopussa yhteisalbumin nimeltään Oasis. Hiphopia, lattaria ja reggaetonia yhdistävää parivaljakkoa on kuvailtu latinopopin dream teamiksi.

Cardi B:n innoittamana on noussut uusia amerikkalaisia naisräppäreitä. Yksi esimerkki on Sateenkaari-lavan viimeisenä esiintyjänä oleva 23-vuotias Doja Cat. Persoonallisista musiikkivideoistaan tunnettu Doja Cat on myös lauluntekijä ja tuottaja.

Ellinoora Sandell, Sara Harju