Brittiläistä poppia, rapin supershow ja extravaganzaa pinkissä teltassa – lue TS:n tärpit 50. Ruisrockin avajaispäivään

Kun Ruisrockin portit tänään kello 14 aukeavat, käyntiin pärähtää viideskymmenes Ruisrock. Lue tästä TS:n tärpit ensimmäiseen festaripäivään.

Ruisrock / Beatrice Eli Beatrice Eli esiintyy Pink boxissa kello 22.15.

Ellie Goulding, Rita Ora ja Beatrice Eli

Niittylava klo 00.15, Rantalava klo 21.30, Pink box klo 22.15

Niittylavalla perjantai-illan päättää Britannian suurimpiin poptähtiin lukeutuva Ellie Goulding. Goulding esiintyi viimeksi Ruisrockissa vuonna 2015, ja Suomessa hän on esiintynyt yhteensä neljästi.

Puoli kymmeneltä Rantalavan ottaa haltuun brittiläinen popmuusikko Rita Ora. Hänen keikallaan on mahdollista kuulla esimerkiksi Cardi B:n, Bebe Rexhan ja Charli XCX:n yhteistyönä syntynyt Girls.

Pink boxissa ennen viimeistä ohjelmanumeroa esiintyy ruotsalaislaulaja Beatrice Eli. Lukuisia palkintoja ja palkintoehdokkuuksia kotimaassaan kahminut laulaja tekee useista musiikkigenreistä vaikutteita kahmivaa popmusiikkia.

Ruisrock/Eevil Stöö x KoksuKoo Eevil Stöö x KoksuKoo

Katakombi supershow

Minirantalava klo 23.30

Katakombi Supershow tarjoilee kurkistuksen Eevil Stöön perustaman Katakombi-levy-yhtiön pimeimpään ytimeen. Kaksituntista esitystä tähdittävät maaliskuussa uuden Saattaa olla ninja -albuminsa julkaisseet Eevil Stöö x KoksuKoo, Silius-kolmosalbuminsa helmikuussa julkaissut DJ Kridlokk, Versace Henrikinä tunnettu HC-akti HENRIK!, uuden ajan suomalainen poikabändi LIFE sekä Stöön ja Aztran muodostama rapduo MNTTT.

Vogue Ball

Pink box klo 23.30

Performatiivinen ja osallistava Vogue Ball on jotakin, mitä Ruisrockissa ei ole ennen nähty. New Yorkissa 1960-luvulla syntynyt ball on LGBTQ+ -ihmisille omistettu tila, jossa voi olla täysin oma itsensä tai jotakin ihan muuta, kenenkään kyseenalaistamatta ja ilman minkäänlaista syrjintää.

Balliin kuuluvat olennaisesti erilaiset kategoriat, joissa runwaylla esitellään asuja, asusteita ja ylipäätään kokonaisuutta. Perjantaina kategoriat ovat All that skin ja Best festival look. Lisäksi juhlassa nähdään keikkoja drag- ja burleskiesiintyjiltä.

Sara Harju, Ellinoora Sandell