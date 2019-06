Tasa-arvoon tähtäävä 50–50-tavoite toteutuu Ruisrockissa jo tänä vuonna

Ruisrock on liittynyt monipuolisempaa sukupuolijakaumaa musiikkiteollisuuteen ajavaan Keychange-aloitteeseen, jonka päätavoitteena on tasata naisten ja muunsukupuolisten alhaiseksi jäänyttä edustusta alalla. Aloitteeseen liittyneet festivaalit sitoutuvat nostamaan naisten tai muunsukupuolisten esiintyjien osuutta ohjelmassaan 50–50-periaatteen mukaisesti viimeistään vuoteen 2022 mennessä. Ruisrockissa tavoite toteutuu jo tänä vuonna.

– Tämän vuoden ohjelmistossamme on upea kattaus esiintyjiä, jotka edustavat kirjavasti eri sukupuolia, kieliä ja kulttuureja, ja 50 prosentissa festivaalin esiintyjäryhmistä on edustettuna naisia tai muunsukupuolisia. Yhdenvertaisuus on meille aivan keskeinen arvo, jota haluamme edistää, ja jonka eteen teemme vahvasti töitä myös tulevaisuudessa, promoottori Mikko Niemelä kertoo.

Isobritannialaisen PRS Foundationin hallinnoimassa aloitteessa on mukana Euroopan suurimpia musiikkialan toimijoita ja festivaaleja. Suomesta Keychangessa on Ruisrockin lisäksi mukana myös Helsingin Flow-festivaali.

Ruisrock juhlitaan 5.–7. heinäkuuta Ruissalossa jo viidettäkymmenettä kertaa.