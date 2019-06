Aviciin SOS radioiden soitetuin kappale

Ruotsalaisen säveltäjän ja tuottajan Aviciin (Tim Bergling, 1989–2018) viimeinen albumi TIM nousi heti julkaisuviikon jälkeen Suomen virallisen albumilistan kärkeen. Albumin ensimmäinen single SOS ft. Aloe Blacc nousi myös perjantaina suomalaisten radioiden soitetuimmaksi kappaleeksi syrjäyttäen Lauri Tähkän Palavaa vettä -singlen.

TIM-albumin tuotot ohjataan artistin vanhempien perustamalle Tim Bergling Foundationille. Säätiö keskittyy mielenterveysongelmien hoitoon sekä itsemurhien ehkäisyyn.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

SOS-kappale on striimannut maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa kertaa eri suoratoistopalveluissa. Suomessa se on saavuttanut platinarajan. TIM-albumin seuraava single on Heaven, jonka Avicii on tehnyt yhdessä Coldplay-yhtyeen Chris Martinin kanssa. Martinia kuullaan kappaleen vokaaleissa.