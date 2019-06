Ruisrock täyttyy taiteesta – kantavana teemana ympäristökysymykset

Jo 50. kertaa järjestettävä Ruisrock lähestyy.

5.–7. heinäkuuta järjestettävä festivaali tuo Ruissalon kansanpuistoon musiikin lisäksi laajan kattauksen erilaista ympäristökysymyksiin kantaa ottavaa taideohjelmaa.

Luvassa on niin performansseja kuin osallistavaa äänitaidettakin.

Muun muassa kuvataiteilija Emma Ainalan rokokoon tyyli-ihanteita nykyajan kuvatulvaan yhdistävät teokset saapuvat festivaalialueelle. Lisäksi Ruissalossa nähdään tilainstallaatioistaan tunnetun Halmesmaa x 3 -kollektiivin veistos Keidas - Oasis.

Teatteri Vapaa Vyöhykkeen performanssiesitys Kaikuja Paratiisista houkuttelee festivaalivieraita drinkinmittaisen esityksen äärelle.

Fern Orchestran Kasvijamit kutsuvat festivaaliyleisön jammailemaan viherkasvien kanssa. Lisäksi Ruississa pääsee jälleen tärisemään teknon tahtiin, kun jo klassikoksi muodostunut Reivikontti saapuu alueelle.

Viikonlopun aikana lavalle nousevat muun muassa Travis Scott (US), Ellie Goulding (UK), Bad Bunny (PR), Empire of The Sun (AU), Alma ja Apulanta. Musiikkiohjelmaa täydentävät vielä texasilaisräppäri Megan thee Stallion (US) sekä tänä kesänä viimeistä kertaa konsertoiva Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana.

Festivaalin aikataulut on nyt julkaistu Ruisrockin verkkosivuilla.

Ruisrockin infopiste Ruiskioski palvelee festivaaliviikolla, maanantaista 1.7. alkaen uudessa paikassa.

Aiemmin kauppatorilla sijainnut infopiste palvelee nyt Jokirannassa, Kristiinankadun ja Läntisen Rantakadun risteyksessä. Kioskilta voi muun muassa ostaa ennakkolippuja festaribussiin ja pyöräparkkiin.