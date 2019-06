Turun yliopiston kuorolle menestystä katselmuksessa Tampereella

Turun yliopiston kuoro palkittiin sunnuntaina kahdella kultaleimalla Tampereen sävel -kuorokatselmuksessa.

Katselmuksessa kuorot palkitaan pronssi-, hopea- ja kultaleimoilla. Parhaimmillaan kultaleimoja voi saada kolme. Tämä on korkein palkinto, mitä Turun yliopiston kuoro on tähän mennessä Tampereen sävelessä saanut.

– Tämä on Turun yliopiston kuorolle hienoa: tekemämme työ on palkittu. Pääsimme päätöskonserttiin, ja kaksi kultaleimaa on hieno saavutus kuorolle, kuoron taiteellinen johtaja Elisa Huovinen toteaa tiedotteessa.

Kahden vuoden välein järjestettävä Tampereen sävel on Suomen suurin vokaalimusiikin festivaali. Festivaali jakautuu yhtyelaulukilpailuun ja kuorokatselmukseen. Kuorokatselmukseen osallistui kuoroja niin Suomesta kuin muualta Euroopasta.

Turun yliopiston kuoro osallistui katselmukseen kolmella kappaleella. Sunnuntain päätöskonsertissa kuoro esitti Armas Maasalon Tuutulaulun.

Turkulaiskuoro valikoitui sunnuntain päätöskonserttiin 47 kuoron joukosta. Yhteensä päätöskonsertissa esiintyi 11 kuoroa.

Tänä kesänä Turun yliopiston kuoro järjestää Turun Kupittaanpuistossa Megakuoropiknikin. Syksyllä ohjelmassa on perinteisen adventtikonsertin lisäksi yhteiskonsertit Wiipurilaisen osakunnan laulajien kanssa Turussa ja Helsingissä.