Paula Vesala saa ensimmäisenä naisena Reino Helismaa -palkinnon

Laulaja ja lauluntekijä Paula Vesala saa tänään perjantaina Reino Helismaa -palkinnon. Vesala on ensimmäinen nainen, joka saa kyseisen palkinnon.

Työväen Sivistysliitto TSL ry jakaa Reino Helismaa -palkinnon ansioituneelle suomalaiselle viihteen tekijälle. Palkinnon suuruus on 4 000 euroa ja se jaetaan TSL:n päättämänä ajankohtana 3–5 vuoden väliajoin.

PMMP-yhtyeestä tuttu ja sittemmin omalle soolouralle lähtenyt Vesala on tehnyt musiikkia niin eturivin artisteille kuin esimerkiksi lukuisille teattereille Suomen Kansallisteatterista lähtien. TSL kuvailee Vesalaa hätkähdyttävän monipuoliseksi lauluntekijäksi.

– Helismaan perintöä hän kantaa tekemällä omaa musiikkiaan sekä tuottamalla monipuolisena ammattilaisena kappaleita useissa eri tyylilajeissa kollegoilleen, TSL:n tiedotteessa todetaan.

Vesala saa kiitosta esimerkiksi siitä, että hän on tehnyt käännöksen musikaaliin Kristina från Duvemåla (Anderson/Ulvaeus – Svenska Teatern). Myös yhteiskunnalliset asiat ovat nousseet hänen teksteissään esiin. Hän on käsitellyt muun muassa sotaan liittyviä teemoja kirjoittamassaan Afganistan-näytelmässä. Vesala on myös kääntänyt musikaali- ja näytelmämusiikkia suomeksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Reino Helismaa -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet Vexi Salmi (1989), Jaakko Teppo (1994), Sauvo Saukki Puhtila (1999), Martti Syrjä (2004), Heikki Hector Harma (2009) ja Heikki Salo (2014).

Helismaa oli monipuolinen musiikintekijä ja viihdetaiteilija. Hän teki yli 5000 laulun sanoitusta, 32 elokuvakäsikirjoitusta, yli 100 radiohupailua ja kahdeksan näytelmäkirjoitusta.

Palkinnon luovuttaa TSL:n puheenjohtaja Ilkka Kantola ja Helismaa-palkintolautakunnan puheenjohtaja ja muusikko Timo ”Tipi” Tuovinen. Tänä vuonna TSL:n perustamisesta tulee kuluneeksi sata vuotta.