Turkulainen säveltäjä Pertti Jalava on valittu Uuno Klami -sävellyskilpailun finaaliin teoksellaan Concerto for Viola and Orchestra. Muut finalistit ja teokset ovat Christopher Culpo (Ranska) Mundus Imaginalis, Andrea Portera (Italia): Klecksophonic Lieder, Tomi Räisänen (Suomi): Portal (Marimba Concerto) ja Roberto Sansuini (Italia): Four Tales for Small Orchestra.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tammikuussa 2018 Euroopan alueella julkistettu sävellyskilpailu saavutti huikean osanottajamäärän ollen yksi suosituimmista sävellyskilpailuista maailmassa. Kilpailuun saapui kaikkiaan 283 sävellystä, joiden tekijät edustavat 38:a eri kansallisuutta. Tuomariston puheenjohtajan, säveltäjä Kalevi Ahon mukaan kilpailun taso oli erittäin korkea.

Kymi Sinfonietta esittää kapellimestari Olari Eltsin johdolla kaikki finaaliin valitut viisi teosta 14. ja 15. marraskuuta Kotkan konserttitalolla.