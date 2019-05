Rautalankaa ulkomaalaisille – "To have a Matti in the wallet"

Finnish Nightmares -sarjakuvien uusin teos on englanninkielinen Matti in the Wallet (Atena). Kirja esittelee suomalaisia sanontoja ulkomaalaisille Matti-hahmon avulla. Karoliina Korhosen ensimmäinen Matti-kirja ilmestyi helmikuussa 2016, Matin päivänä. Yhteensä kirjoja on myyty Suomessa lähes 60 000 kappaletta. Teosten käännösoikeudet on myyty Yhdysvaltoihin, Japaniin, Etelä-Koreaan, Viroon ja Kiinaan. Kirjojen Matti-hahmo on tuonut kiinan kieleen uuden sanan jingfen, joka tarkoittaa "henkisesti suomalaista".