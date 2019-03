Jazzlegendat Archie Shepp ja Ron Carter saapuvat ensi kesänä Pori Jazziin

Yhdysvaltalaiset jazzlegendat Archie Shepp ja Ron Carter konsertoivat Pori Jazzissa 18.7. 2019. Tenorisaksofonisti Archie Shepp aloitti uransa 1950-luvulla ja nousi laajempaan tietoisuuteen Cecil Taylorin sekä John Coltranen yhtyeissä. Ensimmäisen kerran Shepp esiintyi Suomessa jo vuonna 1962, mutta Pori Jazzissa tenorisaksofonistia ei ole ennen nähty.

Tunnetuimpiin jazzbasisteihin kuuluva Ron Carter tuo Suomeen Foursight-kvartettinsa. Vuosina 1963–68 Carter kuului Miles Davisin kvartettiin. Yli 2 200 studiosessiossa soittanut Carter on jazzhistorian eniten levyttänyt basisti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Sekä Shepp että Carter täyttävät toukokuussa 82 vuotta.

Pori Jazzin uusia esiintyjiäjulkistuksia ovat myös kotimainen popartisti Alma, rock and roll -artisti JD McPherson (US), r&b-laulaja Mahalia (UK), jazzmuusikot Nubya Garcia (UK) ja Alfa Mist (UK), afrobeat-yhtye Antibalas (US), -multi-instrumentalisti Louis Cole (US) sekä afrorytmejä ja elektroa yhdistävä Ibibio Sound Machine (UK).