Helsingin suuret kärjessä Museokortti-kohteissa – Turun taidemuseo Varsinais-Suomen ykkönen

Viime vuoden suosituimmat Museokortti-kohteet on listattu. Valtakunnallisesti suosituimmat olivat Helsingin suuret museot: Ateneum, Amos Rex ja Kiasma. Varsinais-Suomessa kolmen kärjessä olivat Turun taidemuseo, Aboa Vetus & Ars Nova -museo ja Wäinö Aaltosen museo.

Museot rikkoivat vuonna 2018 kolmatta kertaa peräkkäin kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Museoviraston tilastojen mukaan Suomen ammatillisissa museoissa vieraili yli 7,1 miljoonaa kävijää.

Kävijämäärät ovat kasvaneet yli kolmanneksella Museokortin käyttöönoton jälkeen.

Listauksissa ovat maksulliset Museokortti-kohteet, koska ilmaismuseoiden käynneistä ei tällä hetkellä jää merkintää Museokortti-järjestelmään.

Kortilla pääsee tällä hetkellä yli 280 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti otettiin käyttöön vuonna 2015.

Museokortin hinta on tänä vuonna 69 euroa ja uusinta maksaa 64 euroa. Museokortteja on tähän mennessä valmistettu noin 230 000. Voimassa korteista on noin 165 000.