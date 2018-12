Punklegenda Pete Shelley on kuollut

Punkin keskeisiin yhtyeisiin lukeutuneen Buzzcocksin perustajajäsen ja laulaja-kitaristi Pete Shelley on kuollut. Asiasta raportoivat muun muassa The Guardian ja Pitchfork. 63-vuotias Shelley menehtyi tiettävästi sydänkohtaukseen asuinpaikassaan Virossa.

Buzzcocks tunnetaan esimerkiksi hitistään Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve), joka näki päivänvalon 1978 julkaistulla albumilla Love Bites.

Pääyhtyeensä lisäksi Shelley teki soolouraa. Buzzcocksin viimeisin albumi The Way julkaistiin 2014.