Presidentinlinna saa ensimmäiset nykytaideteoksensa

Kuvataiteilija Anna Retulaisen kuvapari ovat ensimmäiset nykytaideteokset Presidentinlinnassa. Kaksi polkua -teosparin deponoi linnaan Alfred Kordelinin säätiö.

Teokset sijoitetaan Mariankadun puoleiseen monumentaaliportaikkoon, joka yhdistää sisääntulokerroksen ja pääkerroksen edustustilat. Kordelinin säätiön tiedotteessa kerrotaan, että teosten sijoitus viimeistelee linnan Mariankadun portaikon taiteellisen toteutuksen. Taiteellisena tavoitteena oli yhdistää toisen kerroksen vuonna 1907 rakennetut juhlatilat ja 1930-luvun askeettista estetiikkaa edustava porrastila kiinnostavaksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi rikkomatta paikan identiteettiä.

Retulaisen kokonaisuus koostuu kahdesta suuresta öljymaalauksesta, jotka on sijoitettu portaikon sivuseinille. Teokset edustavat nykyajan ekspressiivistä taulumaalausta. Taiteilija itse toteaa teosparistaan:

– Suomalainen identiteetti rakentuu voimakkaasti luonnon ja siitä nousevien arvojen varaan. Presidentinlinna seisoo keskellä kivisintä Helsinkiä. Kaksi polkua tuo linnaan muistuman suomalaisesta maisemasta sekä luontoon ja vuodenaikoihin liittyvistä arvoista.

Alfred Kordelinin säätiöllä on pitkäaikainen yhteys presidentti-instituutioon. Presidentin kesäasunto Naantalin Kultaranta on alun perin Alfred Kordelinin itselleen vuonna 1916 rakennuttama huvila. Lisäksi säätiö on järjestänyt kesäisin Kultarannassa yleisölle avoimia taidenäyttelyitä vuodesta 2011 lähtien. Säätiön omassa taidekokoelmassa on noin 300 maalausta, veistosta ja grafiikanlehteä. Suurin osa kokoelmasta on talletettu suomalaisiin taidemuseoihin.

Polku lehto.