Bob Dylan saapuu Suomeen kesäkuussa

Konkarirocklaulaja-lauluntekijä Bob Dylan saapuu Suomeen ensi kesänä.

Nobelin kirjallisuuspalkinnolla viime vuonna palkittu taiteilija esiintyy Helsingin Hartwall Arenalla 24.kesäkuuta, juhannuksen jälkeisenä maanantaina.

Lipunmyynti tapahtumaan käynnistyy tiistaina 4. joulukuuta Ticketmasterissa.

Rolling Stone -lehti on listannut 77-vuotiaan muusikon kaikkien aikojen parhaiden artistien listan toiselle sijalle. Ensimmäistä sijaa pitää The Beatles.

Bob Dylan on tunnettu muun muassa kappaleista Like a Rolling Stone ja Knockin’ on Heaven’s Door. Artisti konsertoi Suomessa ensikertaa Helsingin jäähallissa vuonna 1987. Viimeksi hän esiintyi Suomessa Porin Kirjurinluodossa kesällä 2014.