Turkulaiset Hannu Salmi ja IC-98 saivat Alfred Kordelin -palkinnon

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt 30 000 euron arvoisen Alfred Kordelinin -palkinnon turkulaisille akatemiaprofessori Hannu Salmelle ja taiteilijaryhmä IC-98:lle sekä kirjailija Riina Katajavuorelle ja Suomi-koulujen tuki ry:lle. Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on työssään merkittävällä tavalla toiminut suomalaisen sivistyksen puolesta.

Palkintoperusteluissa akatemiaprofessori Hannu Salmea luonnehditaan laaja-alaiseksi tutkijaksi, kirjoittajaksi ja kulttuurivaikuttajaksi: "Hän on uranuurtaja kotimaisen audiovisuaalisen kulttuurin historian tutkijana. Salmi on muutenkin ansioitunut populaari- ja mediakulttuurin yllättävän pitkän historian selvittäjänä. Hän on kirjoittanut tekniikan historian kuriositeeteista, kuten junista ja elokuvista, joista on myöhemmin tullut keskeisiä elementtejä länsimaisessa todellisuudessa. Omimmalla alueellaan Salmi on käsitellessään 1800-luvun varhaisia mediailmiöitä kuten Niccolo Paganinia tai silloisia vastavirtaan ajattelijoita kuten Richard Wagneria."

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Eija Komu Hannu Salmi on tehnyt uraa uurtavaa työtä muun muassa kotimaisen audiovisuaalisen kulttuurin tutkijana.

Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin taiteilijaryhmä IC-98 toteuttaa tekemisiään installaatioina, animaatiofilmeinä, piirroksina ja painotuotteina. "Teknisesti vaativimpien teosten taustalla on laaja avustajajoukko. IC-98:n tunnetuin teos on aidattu ja maatumaan jätetty Kronoksen talo Pöytyällä. Maatilan pihapiiri on palautettu takaisin alkuperäiselle omistajalleen, maapallolle. IC-98 ponnistaa hyvinkin teoreettisesta yhteiskuntafilosofiasta, mutta tutkiva asenne muuntuu hämmästyttävän vaikuttaviksi kuvataiteellisiksi ilmaisuiksi. Lähtökohtana on useimmiten luonnon ja kulttuurin vaikeasti jäsentyvä suhde", raati toteaa.

Jori Liimatainen Turkulainen taiteilijakaksikko IC-98 eli Patrik Söderlund (vas.) ja Visa Suonpää keskittyvät teoksissaan pitkiin historiallisiin linjoihin.

Säätiö myönsi elokuun haussa 271 apurahaa tutkijoille, taiteilijoille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Apurahojen saajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla (www.kordelin.fi) keskiviikkona 7. marraskuuta.