Euroviisujen triplavoittaja Johnny Logan saapuu keväällä Turkuun

Euroviisujen historian menestynein laulaja-lauluntekijä Johnny Logan saapuu Turkuun osana ensi vuoden Suomen-kiertuettaan. Logan esiintyy Turun konserttitalossa lauantaina 16. helmikuuta.

Euroviisut kaksi kertaa laulajana ja kerran säveltäjä-sanoittajana voittanut irlantilainen Johnny Logan on julkaissut urallaan liki kaksikymmentä studioalbumia joista viimeisin It Is What It Is on julkaistu vuonna 2017. Varsinkin Pohjoismaissa suurta suosiota nauttiva Logan on myynyt platinaa Tanskassa, tuplaplatinaa Norjassa ja kultaa Ruotsissa.

Logan aloittaa Suomen-kiertueensa Torniosta helmikuun 8. päivä ja vierailee kahdeksan konserttia käsittävällä kiertueellaan Turun lisäksi myös Oulussa, Ylivieskassa, Mikkelissä, Hyvinkäällä, Kuusamossa ja Porissa.