Kirjailija Arto Paasilinna on kuollut 76-vuotiaana. Paasilinna nukkui rauhallisesti pois hoitokodissa Espoossa maanantaiaamuna 15. lokakuuta, kertoo WSOY. Hän oli syntynyt 20. huhtikuuta vuonna 1942 Kittilässä.

Paasilinna julkaisi 35 romaania ja useita muita teoksia. Hänen tunnetuimpiin teoksiinsa lukeutuvat Jäniksen vuosi, Ulvova mylläri, Hurmaava joukkoitsemurha sekä Hirtettyjen kettujen metsä. Moni Paasilinnan romaaneista on päätynyt myös elokuvaksi.

Arto Paasilinna on Suomen kirjallisuuden myyntikuningas, jonka teoksia on käännetty yli 40 kielelle. WSOY:n mukaan hänen teoksiaan on myyty maailmanlaajuisesti yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. Erityisen suosittu Paasilinna on ollut Ranskassa, missä häntä on verrattu muun muassa Nobel-voittaja Gabriel García Márqueziin.

Arto Paasilinnan perheen toiveesta suruvalittelut osoitetaan WSOY:lle, PL 314, 00101 Helsinki. Kirjakauppa Werner & Jarlissa on 22.10.–15.11. esillä muistokirja, johon voi käydä kirjoittamassa surunvalitteluja ja muistoja kirjailijasta.

Compic Kirjailija Arto Paasilinna kotonaan vuonna 2002.

Ari-Matti Ruuska Arto Paasilinna (vas.), Hannele Pokka ja turkulainen antivariaatin pitäjä Tapani Vinkkala Vanhan kirjallisuuden päivillä Vammalassa vuonna 2002.

Compic Arto Paasilinna kotimaisemissaan vuonna 2002.

Lehtikuva Paasilinna romaaninsa Hirnuva maailmanloppu julkistamistilaisuudessa vuonna 1999.

Jane Iltanen Arto Paasilinna signeeraamassa teoksiaan Turun kirjamessuilla 1999.