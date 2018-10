Marja Susi alkaa luotsata Varsinais-Suomen taidetoimikuntaa

Taideneuvosto on valinnut uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2019–20. Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, ja niissä on yhteensä 107 jäsentä.

Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kokoonpano vuosina 2019–20 on seuraava: nukketeatteritaiteilija Marja Susi, Turku (pj), kirjailija-dramaturgi Tove Appelgren, Turku, performanssitaiteilija Leena Kela, Mynämäki, sarjakuvataiteilija Mika Lietzén, Turku, kuvataiteilija Eero Merimaa, Turku, muusikko Markus Rantanen, Laitila, kirjailija Iida Rauma, Turku, kuvataiteilija Visa Suonpää, Turku, tanssitaiteilija Satu Tuittila, Raisio.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Valtion taidetoimikunnissa varsinaissuomalaisia on mukana Audiovisuaalisten taiteiden toimikunnassa (toiminnanjohtaja Dag Andersson, Kemiönsaari (pj) ja äänitaiteilija Simo Alitalo, Turku) sekä esittävien taiteiden toimikunnassa (tuntiopettaja Ari Ahlholm, Turku).

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.