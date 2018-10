Filippo Zambonin The Komi Diary sai vuoden valokuvataidekirjapalkinnon

Vuoden valokuvataidekirjapalkinto on myönnetty Filippo Zambonin kirjalle The Komi Diary. Palkinnon jakaa Valokuvataiteilijoiden liitto ja Suomen valokuvataiteen museo, ja tunnustus on 10 000 euron suuruinen. Palkinnosta päätti valokuvaaja J.H. Engström.

The Komi Diary on valokuvaajan päiväkirjanomainen kuvatarina Pohjois-Venäjältä. Valokuvaaja on seurannut Syktyvkarin kaupungin ja sen asukkaiden arkea.

– Kirjassaan Komi Diary Filippo Zambon katsoo asioita yhtä aikaa sekä sisältä että ulkoa. Valokuvaaja näkee asiat sekä sydämellään että järjellään – ennen kaikkea kuitenkin sydämellään, Engström perustelee valintaa.

Vuoden valokuvataidekirja -palkinnon tavoitteena on kannustaa korkeatasoisten valokuvataidekirjojen tekemiseen sekä herättää yleistä kiinnostusta valokuvataidekirjoja kohtaan.