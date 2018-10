Rami Nieminen

Ed Sheeranin Shape of You on Suomen kaikkien aikojen kuunnelluin kappale musiikin suoratoistopalvelu Spotifyssa. Yritys viettää lokakuussa kymmenvuotisjuhliaan ja julkaisi sen kunniaksi kaikkien aikojen top-listansa.

Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listalla kakkossijaa pitää Alan Walkerin Faded. Kolmos- ja nelossijat menevät kotimaiselle pop-duolle JVG:lle.

Suomen kuunnelluimpien artistien lista on lähes kokonaan kotimaisten muusikoiden hallussa. Ykkössijaa hallitsee oikeutetusti uransa juuri päättänyt Cheek. Perässä tulevat JVG ja Haloo Helsinki. Suomen suosituin ulkomainen artisti on Eminem sijalla viisi.

Maailmanlaajuisesti Spotifyn kuunnelluimpien listalla Eminem on kolmantena. Kärkisijoista kamppailevat tasapäisesti Ed Sheeran ja Drake. Artistilistalla Drake on kymmenvuotislistauksessa ykkösenä. Suosituimpien kappaleiden listalla Ed Sheeranin Shape of You vie ykkössijan ennen Draken One Dance -kappaletta.

Ruotsalaislähtöinen Spotify on maailman suosituimpia musiikin suoratoistopalveluja. Se tarjoaa ohjelmistostaan sekä ilmaista että maksullista versiota. Spotifyta on kritisoitu epäreiluista tekijänoikeuskorvauksista. Yritys ei paljasta tarkkoja käyttäjälukujaan. Esimerkiksi tuoreessa kymmenvuotislistauksessa ei ole mainittu lainkaan kuulijamääriä.

Yritys ilmoittaa itse, että sillä on yli 180 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Se kertoo maksaneensa kymmenessä vuodessa yli 10 miljardia euroa tekijänoikeusmaksuja. Palvelussa on tarjolla yli 40 miljoonaa kappaletta.