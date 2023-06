Kuumat löylyt kelluvan veden pinnalla – saunalautta syntyi hylätyn asuntovaunun osista

Turkulaisen Pekka Virkkusen ja tämän ystävän, Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen laboratoriopäällikkö Lippo Lassilan yhdessä rakentama saunalautta valmistui viisi vuotta sitten. Ensimmäinen, kymmenen vuotta sitten kyhätty lauttarakennelma tuli kalliiksi, sillä lautta upposi rakennettaessa mereen. Lautan mukana meni uppeluksiin myös Lassilan Massey Ferguson -traktori, joka ei haverin jälkeen enää toiminut.

– Tämän rakentaminen ei ole tullut niin kalliiksi. Ostimme vanhan asuntovaunun 50 eurolla ja olemme käyttäneet sen osia. Suihku, vessa ja keittiö on purettu vanhasta asuntovaunusta, Virkkunen kertoo.

Pekka Virkkunen ja Lippo Lassila myöntävät kumpikin olevansa saunahulluja. Saunalautan lisäksi he ovat vuosien varrella rakentaneet ja testanneet muun muassa iglumaista jääsaunaa, heinäsaunaa ja lumisaunaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Käyn saunassa lähes viidesti viikossa. Kuulumme Lipon kanssa Liedon sotaveteraaneihinkin siksi, että päästään heidän savusaunaansa, Virkkunen jatkaa hymyillen.

– Parasta tässä lautalla saunomisessa on meren läheisyys, Lippo Lassila tuumii suunnatessaan löylyistä uimaan.

Saunalautan suunnittelun kaksikko on toteuttanut ihan omasta päästään. Tärkein tavoite oli sauna, josta olisi hienot maisemat. Kooltaan lautta on viisi kertaa viisi metriä, ja se on varustettu 20 hevosvoiman moottorilla. Koko ja moottoriteho ovat harkitusti sellaisia, ettei lauttaa tarvitse rekisteröidä vesikulkuneuvoksi.

– Puutavara on ollut kalleinta rakentamisessa. Kaiken kaikkiaan tämän rakentamiseen on mennyt rahaa noin 8 000 euroa, Virkkunen arvioi.

Maalia lautassa on käytetty vain kaiteisiin ja makuutiloihin, muuten puu ja lauteet on käsitelty rautaoksidilla.

Saunan lisäksi lautassa on keittiö kerrossänkyineen, suihku, jätevesiviemäriin tyhjennettävä kemiallinen wc sekä kattoterassi, jossa voi rentoutua ja vaikka grillata saunamakkaraa.

Sääntöjen mukaan saunalautan pesuvedet saa laskea suoraan vesistöön, mutta suositeltavaa se ei ole. Jätevedet sen sijaan tulee kerätä säiliöön, joka tyhjennetään maissa jätevesiviemäriin.

Eräs ratkaisematon haaste lautanrakentajilla on edelleen. Miten estää lasiseinän sisäpinnan höyrystyminen saunottaessa? Höyrystyneestä lasista kun ei enää näe ihailtavaksi tarkoitettua maisemaa.

Ponttoneina saunalautan alla on kahdeksan vanhasta ponttonilaiturista irrotettua ponttonia, neljä erikseen hankittua isompaa ponttonia sekä kaksi vanhaa vesisäiliötä.

Lautan kantavuus on noin 7 000 kiloa, ja saunalautan oma paino on lähes neljä tuhatta kiloa. Lautan varustukseen kuuluvat myös viranomaisvaatimusten mukaiset vaahtosammuttimet, pelastusliivit, ankkuri sekä ruori, josta ohjata lauttaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mukavinta lautalla saunominen on silloin, kun saunalautta on kiinni laiturissa, sillä etenkin tuulisella kelillä lautan ohjailu on vähintäänkin haastavaa.

Alkuvuosina Pekka Virkkunen ja Lippo Lassila vetivät saunalautan trailerilla kuivalle maalle talvehtimaan, mutta kaksi viimeistä vuotta lautta on viettänyt vedessä ympäri vuoden. Samalla saunojat ovat päässeet nauttimaan sekä löylyistä että avantouinnista.

– Saunalautallamme olisi kyllä ostajia, mutta ei me tätä myydä. Silloin joutuisi rakentamaan uuden saunalautan, Pekka Virkkunen puntaroi matkallaan takaisin saunaan.