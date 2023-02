MARTTIINA SAIRANEN

Kotitalkkari Reijo Tammipuro on työskennellyt kuukauden päivät kotikohteen keittiöremontin parissa. Ensin hän purki vanhan keittiön, ja nyt käynnissä on uuden keittiön asennus. Tammipuron työhön kuuluu tavallisesti pienempiä asennus- ja remonttitöitä. Isoja remontteja on vain pari vuodessa.