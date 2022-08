Kaupunkikotihaave vaihtui maalaismaisemaan –"hullu sisustaja" ja kovaääninen muusikko tunsivat jo heti pihamaalla tulleensa kotiin

MILLA KANGASJÄRVI

Anniina ja Samuli Jokisen koti on vuonna 1927 rakennettu kyläkoulu Salon Suomusjärvellä. Yläkouluna rakennus toimi vuoteen 1956 asti. Nuoret ostivat sen 2009. Matkan varrella taloa on remontoitu vanhaa kunnioittaen. Kuvan ottamisen jälkeen katto on uusittu.