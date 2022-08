MAURI RATILAINEN

Minna Bucht käy antiikkitapahtumissa, muttei kirpputoreilla. – Kirppareilta löytyvistä lasiesineistä saattaa puuttua paloja, tai sitten astiat ovat eri paria, hän sanoo. Buchtin kädessä on Riihimäen Lasin Old King Cole -boolimalja, jonka on suunnitellut Erkkitapio Siiroinen. Boolimalja on ollut tuotannossa vuosina 1972–¿1976.