Mullattomat kasvualustat ovat uusi iso trendi viherkasvien hoidossa

MARTTIINA SAIRANEN

Turkulainen Harri Paalanen on ollut vuosia viherkasviharrastaja, ja hän on kokeillut erilaisia kasvatusalustoja. Mullattomuudesta hän innostui pari vuotta sitten. Hän sanoo, että myös taimet ja siemenet viihtyvät mullattomassa kasvualustassa. Nyt hänellä on käsissään muulinkorvan taimia pelkässä perliitissä. Laatikon pohjalla on aina ohut kerros vettä ja ravinteita.