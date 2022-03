MAURI RATILAINEN

Silja-Elisa Laitosella on kotona ruokavara, jota hän säilyttää vihreässä kanisterissa. Kriisien hallinta on tullut tutuksi poliisin koulutuksessa ja työssä. Viime vuosina hän on perehtynyt sota-aikaan kirjoittaessaan Valinta-romaaniaan. Trilogian jatko-osassa siirrytään kylmään sotaan.