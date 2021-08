Sähköautot yleistyvät – pysyvätkö turkulaiset taloyhtiöt lataustarpeiden vauhdissa mukana?

Vast: Miksi?

Eihän mikään taloyhtiö rakenna latauspaikkoja vaan autopaikan haltija maksaa latauspisteen itse. Sähköthän siellä on jo, jos joillekin autoille on hankittu esilämmitystä varten sähköt autopaikkaan. Polttoaineenjakelun vaatiminen on lapsellista ja äärimmäisen kallista ja hankalaa verrattuna muutaman satasen laitteeseen.

Kuusinumeroiset summat on näitä "essonbaari juttuja", jonka takia kannattaisi ottaa selvää asioista. Oma taloyhtiö haki ARA.n avustusta 50 latauspaikalle, joka tuli lopulta maksamaan yhtiön osakkaille muutamia euroja. Väittämääsi pääkeskusta ja liittymä ei jouduttu suurentamaan, koska autopaikoilla oli jo sähköt.

Kannattaa muistaa, että aika harvalla on auto koko ajan ajossa, eli mitään pikalatureita taloyhtiö ei tarvitse. Jos auto on jatkuvasti latauksessa kannattaa vaikka kaupassakäynnin yhteydessä vetää "tankki" täyteen tai käydä muulla teholaturilla.