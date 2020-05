Uusi luonnonläheinen asuinalue syntyy luonnon ehdoilla linkkitornin juurelle Turun Pääskyvuoreen

Ari-Matti Ruuska

Vuonna 1964 rakennettu yli 130-metrinen linkkitorni on Pääskyvuoren näkyvä maamerkki. Edessä Jaaninojan ylittävä uusi Pääskysilta. Jaaninlaakso on suosittua ulkoilualuetta, ja uuden Pääskysillan alta on kunnostettu kävelytie Jaaninojan rannalle.