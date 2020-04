Turku rakentaa. TS Koti seuraa laajenevia asuinalueita: Yli-Maariassa luonto ja palvelut ovat lähellä

Kiinnostus Yli-Maarian omakotitontteihin on virinnyt erityisesti parin viime vuoden aikana alueen saatua oman koulun ja muita palveluja. Pohjois-Turkuun kuuluva kaupunginosa on erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Etäisyys Turun keskustaan on moottoritietä pitkin vain kymmenisen minuuttia.