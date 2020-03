Sisustussuunnittelija neuvoo, miten luot toimivan etätyöpisteen – Miksi keittiö ei ole paras paikka ja miten viihtyä kotona 24/7?

Sisustussuunnittelija Malla Tapio työskentelee aina kotitoimistossaan. Minulla on ihannetilanne, sillä olohuoneessa on iso pöytä, johon on mahdollisuus levitellä materiaaleja, hän sanoo. Mittanauhan, hiiren ja muita työvälineitä hän säilyttää työkalupakissa, jonka kerää päivän päätteeksi pois näkyvistä.