Ikäihmisten remontteihin apua – kyselyjä tulee vähän suhteessa vanhusväestön määrään

Useimpien ikäihmisten toive on asua kotona niin pitkään kuin oma kunto sallii. Jos asunto on huonokuntoinen tai esimerkiksi pesutiloihin pääsy on hankalaa, pieni remontti voi ratkaista ongelmat. Yli 65-vuotiaat voivat anoa kustannuksiin ARAn korjausavustusta ja saada maksutonta neuvontaa.