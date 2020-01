Tanja Kurikka jätti kotinsa, lahjoitti tavaransa ja muutti asuntoautoon – nyt hänen ja neljän koiran koti on kulkenut pyörien päällä jo kolmen vuoden ajan

Kymmenen neliön kokoinen asuntoauto on Tanja Kurikan ja neljän koiran koti. Omavarainen asumistyyli toi vapauden ja säästöjä. Silti kaikelle tarpeelliselle on paikkansa. "Fiilis on edelleen yhtä häkeltyneen onnellinen", Kurikka kertoo kompaktia monitilaihmettään esitellessään.