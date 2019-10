Jane Iltanen

Tähänkö nousee Nurmelan perheen uusi koti? Jonna (vas.), Milja, Sami ja Pihla Nurmela ovat hakeneet tonttia Naantalin Luonnonmaalta, jossa järjestetään vuoden 2022 asuntomessut. Tontilla on rakennusoikeutta 250 neliötä plus 50 neliötä. Se, saavatko he lopulta valitsemansa kohteen, varmistuu vuoden lopussa.