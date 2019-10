Verkatehtaan opettajattaren talossa Littoisissa historia saa näkyä: ”Jos muutto tulisi, niin pihasaunaa tulisi kova ikävä”

Jari Laurikko

Perheen tontilla on 1 800 neliötä tilaa pihasaunalle ja puutarhalle, jossa kasvaa muun muassa perheen suosikkikasvia persiljaa. 1935 rakennettu pihasauna on perheen suosikki. – Ennen en pitänyt saunomisesta, mutta tämän saunan myötä minusta on tullut saunoja, Ilona Syrjänen kertoo.