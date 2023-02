Sietämättömät vatsakivut

Seuraan läheltä samankaltaista ongelmaa, jos ei ole läheisiä, voisi tilanne olla toivoton.

Terveyskeskuksessa kipuasiaa vähätellään, tulehdusarvot koholla, koska umpipussit tulehtuneita. Ei suostuta määräämään täsmäantibioottia, joka helpottaa joksikin aikaa.

Oireet viittaavat selkeästi suolistoon, kaikki muu on pois suljettu yksityisellä. Läheiseni otti kuvat yksityisellä, vei tiedot Tks vastaanotolle, jonne pääsi yli kahden kuukauden päästä.

Vasta silloin alkoi tapahtua, todennäköisesti myös samankaltainen ratkaisu edessä, kuin artikkelin Katilla.

Läheiseni on joutunut vaivan tiimoilta hakeutumaan yksityiselle puolelle apua hakemaan.

Kaikilla ei siihen ole mahdollisuutta, sitten vain kärvistellään. Tulevaisuus Varhan hoitoketjusta ja palvelujen saatavuudesta on vielä kysymysmerkki,