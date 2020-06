Uudet soveltavan liikkumisen suositukset julki: paikallaan olon tauottaminen ja riittävä uni tärkeitä

UKK-instituutti on julkaissut uudet soveltavan liikkumisen suositukset. Suositukset on suunnattu erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuville, joilla on toimintakyvyn rajoitteita tai jotka käyttävät liikkumisessa apuvälineitä, kuten kävelykeppiä, rollaattoria tai pyörätuolia.

Kuten aikuisten ja ikäihmisten uusissa liikkumissuosituksissa, myös soveltavan liikkumisen suosituksissa korostuu liikkumisen määrän lisäksi paikallaan olon tauottaminen ja riittävä uni. Liikkuminen voidaan toteuttaa lyhyissä pätkissä aikaisemman suosituksen 10 minuutin minimimäärän sijaan.

Liikkumissuosituksissa sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Jo liikkumisen tehoa lisätään rasittavaksi, samat terveyshyödyt saadaan liikkumalla 1 tunti 15 minuuttia viikossa.

Soveltavan liikkumisen suositukset on tarkoitettu terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten liikuntaneuvonnan tueksi. Valmisteilla on myös oman liikkumisen arviointiin ja suunnitteluun tarkoitettu materiaali sekä selkokielisten liikkumisen suositusten kehittäminen.

Soveltavan liikkumisen suositusten valmisteluryhmässä on ollut mukana erityisesti UKK-instituutin ja Neuroliiton edustajia ja kokemusasiantuntijoita. Lisäksi suosituksia ovat kommentoineet kansanterveys- ja potilasjärjestöt sekä liikuntaneuvontatyötä tekevät terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset.

Uudet soveltavan liikkumisen suositukset löytyvät kokonaisuudessaan UKK-instituutin verkkosivuilta.