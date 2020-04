Vihervoima taltuttaa ahdistusta, levottomuutta ja masennusta

Turusta hakataan runsaasti metsää

Turun "metsänhoitosuunnitelma" vuosille 2020-2029 sisältää rajuja hehtaarikohtaisia kaatotavoitteita, taustalta paljastuu pelkkä rahan repiminen metsäluonnosta, upeimmat puut kaataen. Kaadot aloitetaan pohjoisesta Turusta ja se on vasta pieni aloitus koko hankkeessa. Turun metsät uhrataan rahan vuoksi tapahtuviin kaatoihin, joiden jäljiltä jää harvapuisia metsää muistuttavia alueita. Suunnitelmassa on kirjattuna myös aukkojen jättäminen metsään hakkuitten jäljiltä. Jopa Kuninkojalla on tehty näitä hakkuita, suuret määrät upeita kuusia ja koivuja on jätetty lojumaan pitkin metsiä lannoiteeksi. Näin toimimalla on tuhottu ulkoilualueen laatua ja hiilinielua merkittävästi aivan törkeällä tavalla. Suurilla ikivihreillä havupuilla on suuri merkitys ilman puhdistajina tuollaisilla saasteisilla liikenneväyliä sivuavilla ulkoilualueilla.

